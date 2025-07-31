Опубликовано имя активистки протеста, планировавшей убийство премьер-министра

БАГАЦ разрешил к публикации имя активистки протестного движения, планировавшей покушение на главу правительства Биньямина Нетаниягу. По данным обвинительного заключения, поданного 24 июля государственной прокуратурой, 79-летняя Тамар Гершони планировала заговор для совершения террористического акта – убийства при отягчающих обстоятельствах.

С обвинительным заключением прокуратура подала просьбу о разрешении на публикацию имени обвиняемой, и окружной суд Тель-Авива удовлетворил эту просьбу, однако адвокаты Тамар Гершони подали апелляцию в БАГАЦ. В четверг, 31 июля, они отозвали свою апелляцию.

При этом публикация девичьей фамилии подсудимой, города ее проживание и адреса запрещены.

Напомним, в заявлении окружной прокуратуры Тель-Авива отмечалось, что обвиняемая тяжело больна и "ее дни, возможно, сочтены". Также сказано, что она решила "пожертвовать собой" ради борьбы с правительством и тем самым "спасти" Государство Израиль.

"Для осуществления этого плана обвиняемая решила вступить в сговор с другими активистами протестного движения... В конце июня она встретилась с одним из активистов у себя дома и поделилась с ним своими планами. Тот отказался участвовать, сказал, что не окажет ей помощь, и попросил её подождать несколько дней, надеясь отговорить её. Несколько дней спустя она снова пригласила его к себе, и во время встречи, когда он пытался её переубедить, она попросила его помочь ей приобрести гранатомёт (RPG), с помощью которого она планировала убить премьер-министра. Также она просила его собрать информацию о распорядке дня, перемещениях и местонахождении Нетаниягу и о мерах по обеспечению его безопасности. Во время встреч обвиняемая следила за тем, чтобы мобильные телефоны лежали за пределами комнаты, где велись беседы", – сказано в сообщении прокуратуры.

Далее в обвинительном заключении отмечено: "Поняв, что он не может отговорить её от намерения совершить убийство, активист обратился к адвокату, который сообщил обо всем в службы безопасности".

Вместе с обвинительным заключением прокуратура подала в суд ходатайство о продлении домашнего ареста обвиняемой до окончания судебного процесса. В этом ходатайстве отмечается, что степень опасности, которую представляет обвиняемая, вытекает из её заявлений о готовности умереть как "мученица" и пожертвовать собой ради "борьбы".

"К сожалению, её заболевание, которое привело её к подготовке плана убийства премьер-министра как способа закончить свою жизнь, по принципу "пусть умрёт моя душа вместе с филистимлянами", по-прежнему существует. Поэтому опасность, что она снова попытается реализовать свой план против премьер-министра или другого члена правительства, реальна и указывает на высокий уровень угрозы", – говорится в заявлении прокуратуры.