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Израиль

"Исламский джихад" опубликовал "последнее" видео с израильским заложником Ромом Браславски

Заложники
Исламский джихад
время публикации: 31 июля 2025 г., 21:33 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 22:02
Кадр из видео "Исламского джихада", опубликованного три месяца назад

В четверг, 31 июля, террористическая группировка "Исламский джихад" опубликовала видео с израильским заложником Ромом Браславски.

Террористы заявляют, что видео было снято до того, как была потеряна связь с боевиками, отвечавшими за охрану заложника. На этом видео можно увидеть, насколько сильно похудел Ром Браславски.

О потере связи с группой боевиков террористическая группировка объявила 22 июля, после того как ЦАХАЛ начал операцию в районе, в котором предположительно удерживался заложник.

На данный момент израильские СМИ не получили разрешения от родных заложника опубликовать видео или отдельные кадры из него.

20-летний Ром Браславски, житель Иерусалима, был похищен с музыкального фестиваля возле кибуца Реим, на котором он работал охранником.

Израиль
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