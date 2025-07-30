Виткофф прибудет в Израиль и посетит пункты раздачи гуманитарной помощи в Газе
время публикации: 30 июля 2025 г., 17:15 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 17:30
Посланник президента США Дональда Трампа Стивен Виткофф в ближайшее время посетит Израиль для обсуждения ситуации в секторе Газы.
Агентство AFP со ссылкой на канцелярию главы правительства Биньямина Нетаниягу сообщает, что Израиль ожидает прибытия Виткоффа в четверг, 31 июля.
Ожидается, что в ходе своего визита он посетит также центры раздачи гуманитарной помощи в секторе Газы, которыми руководит фонд GHF. Он постарается усилить работу по решению гуманитарного кризиса в секторе Газы на фоне кампании ХАМАСа о голоде и лишениях палестинского населения.
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