Израиль передал ХАМАСу обновленное предложение по соглашению
время публикации: 30 июля 2025 г., 18:32 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 18:32
Корреспондент телеканала "Кан-11" Сулейман Масаудэ сообщил, что Израиль передал ХАМАСу через посредников поправки к соглашению в ответ на требования, выдвинутые террористической группировкой. Сулейман Масаудэ отмечает, что эта информация была получена от источника в Иерусалиме.
Таким образом, переговорный процесс продолжается и после того, как делегации Израиля и США покинули Доху.
Обозреватели "Кан" Ран Биньямини и Рой Шарон предположили, что визит специального посланника США Стива Виткоффа в Израиль и Газу, возможно, связан с новым этапом переговоров.
Ожидается, что Стив Виткофф прибудет в Израиль 31 июля.
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