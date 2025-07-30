Израиль передал ХАМАСу обновленное предложение по соглашению

Корреспондент телеканала "Кан-11" Сулейман Масаудэ сообщил, что Израиль передал ХАМАСу через посредников поправки к соглашению в ответ на требования, выдвинутые террористической группировкой. Сулейман Масаудэ отмечает, что эта информация была получена от источника в Иерусалиме.

Таким образом, переговорный процесс продолжается и после того, как делегации Израиля и США покинули Доху.

Обозреватели "Кан" Ран Биньямини и Рой Шарон предположили, что визит специального посланника США Стива Виткоффа в Израиль и Газу, возможно, связан с новым этапом переговоров.

Ожидается, что Стив Виткофф прибудет в Израиль 31 июля.