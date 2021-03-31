СМИ: партия РААМ намерена поддержать правительство Биньямина Нетаниягу

Партия РААМ во главе с Мансуром Аббасом приняла принципиальное решение поддерживать извне правое правительство во главе с Биньямином Нетаниягу. Об этом со ссылкой на анонимного высокопоставленного источника в партии сообщает издание "Исраэль а-Йом". Аналогичное сообщение опубликовал телеканал "Кан 11".

Согласно опубликованной информации, это решение не означает, что РААМ порекомендует президенту Реувену Ривлину возложить на Нетаниягу формирование коалиции. В РААМ отмечают, что намерение поддержать извне правую коалицию может измениться, если условия, которые выдвигает исламистская партия, не будут выполнены.

Представители Мансура Аббаса заявляют, что их требованием является запрет на предоставление главе "Оцма Иегудит" Итамару Бен Гвиру какого-либо влиятельного поста в коалиции и запрет на назначение его на министерскую должность. Помимо этого в РААМ требуют увеличения бюджетов на нужды арабского сектора, активизации борьбы с преступностью в арабском секторе, отмены так называемого "закона Каминец", предусматривающего жесткое наказание за незаконное строительство, а также отмены или внесения существенных изменений в закон о национальном характере государства.

В день праздника Песах Мансур Аббас встречался с главой "Еш Атид" Яиром Лапидом. Как сообщает "Кан Бет", Лапид гарантировал Аббасу свободу голосования по вопросам, касающимся отношений религии и государства.

В то же время, в РААМ отмечают, что крайне сложно вести переговоры с представителями блока противников Нетанигу, так как там нет единого лидера, который был бы уполномочен всеми остальными принимать решения. Как сообщил телеканал "Кешет", 1 апреля Мансур Аббас сделает публичное заявление, в котором огласит свою позицию по вопросу о формировании коалиции.

Несмотря на намерение РААМ поддержать коалицию во главе с Нетаниягу, это не приближает действующего премьер-министра к возможности создать правительство. В блоке "Ционут Датит" опровергли публикации, согласно которым будут готовы на создание правительства при поддержке извне со стороны партии РААМ. "Наша позиция не изменилась, мы рекомендуем премьер-министра Биньямина Нетаниягу для того, чтобы было создано правительство, способное реализовывать идеологию правого лагеря. Правительство, которое опирается на исламистов, на это неспособно", – заявил Симха Ротман, четвертый номер в списке "Ционут Датит".

Глава "Ямина" Нафтали Беннет до сих пор не прояснил своей позиции, а без его поддержки мандатов партии РААМ Нетаниягу будет недостаточно для того, чтобы сформировать коалицию. Возможно, решение Беннета будет зависеть от готовности главы "Еш Атид" Яира Лапида уступить ему должность премьер-министра.

В свою очередь, Яир Лапид заявил, что в настоящий момент главное: не допустить передачи мандата на формирование правительства Биньямину Нетаниягу. "Для этого все партии нашего блока должны объединиться и порекомендовать "Еш Атид", набравшую наибольшее число мандатов", – заявил Лапид. Попытки посредничества между Беннетом и Лапидом к настоящему моменту успеха не имели.

Как сообщалось ранее, 5 апреля начнутся консультации глав фракций с президентом Ривлиным. Согласно информации, опубликованной "Исраэль а-Йом", в окружении Нетаниягу предпочитают не получать первыми мандат на формирование правительства. По мнению приближенных главы правительства, если Яир Лапид не сумеет создать правительство, появится гораздо больше шансов на то, что это удастся Биньямину Нетаниягу. В то же время, в окружении главы правительства опасаются, что президент Ривлин найдет повод не предоставлять Нетаниягу право на формирование коалиции даже в том случае, если Лапид не сумеет этого сделать. Приближенные Нетаниягу опасаются союза между президентом Ривлиным и Сааром. Напомним, что Саар был главой предвыборного штаба Ривлина на президентских выборах 2014 года, и это стало поводом к резкому ухудшению отношений между Сааром и Нетаниягу. В "Ликуде" опасаются, что Ривлин найдет возможность передать мандат именно Саару, который сумеет договориться с ультраортодоксальными партиями.

В настоящий момент лишь партия ШАС обещала поддержать Нетаниягу. В "Яадут а-Тора" мнения разделились: "Агудат Исраэль" выступает за однозначную поддержку Нетаниягу, в "Дегель а-Тора" предпочитают выжидать и наблюдать за развитием событий. В политической системе полагают, что ультраортодоксы порекомендуют Нетаниягу. Однако не исключено, что они предпочтут поддержать правительство, которое возглавят Саар или Беннет, чем отправиться в оппозицию.

Партия "Наш дом Израиль" хранит молчание, ожидая встречи на следующей неделе с президентом Ривлиным. Ожидается, что в ходе этой встречи партия Авигдора Либермана порекомендует Яира Лапида на пост премьер-министра. Еще до выборов Либерман заявлял, что порекомендует главу одной из четырех партий – "Еш Атид", "Тиква Хадаша", "Ямина", НДИ – набравшую наибольшее число голосов. После выборов Либерман заявил, что намерен возобновить процесс утверждения законопроекта, запрещающего политику, обвиненному в уголовных правонарушениях, баллотироваться на выборах. В настоящее время утверждение такого закона маловероятно.