БАГАЦ распорядился приостановить финансирование йешив

В четверг, 28 марта, Высший суд справедливости временными постановлением запретил перевод денег йешивам, студенты которых подпадают под закон о призыве и не явились на призывные пункты. Вместе с тем продолжится финансирование обучения студентов, которые освобождены от военной службы или получили отсрочку.

Решение вступит в силу с 1 апреля и будет действовать до вынесения судом окончательного решения.

Заседание БАГАЦа запланировано на май. Вопрос будет рассматриваться расширенным составом из девяти судей.

Арье Дери, выразив возмущение по поводу решения БАГАЦа, заявил, что партия ШАС продумывает свои следующие шаги.