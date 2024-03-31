В больнице скончался старшина Сиван Вейль, получивший ранение в бою на юге Газы

Разрешено к публикации: старшина Сиван Вейль, 20 лет, из Раананы, боец спецподразделения "Эгоз", скончался в больнице от ран, полученных в бою на юге сектора Газы.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что Сиван Вейль был тяжело ранен 29 марта в том же бою, в котором погиб Алон Кудряшов.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 255 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 599 военнослужащих ЦАХАЛа.