x
31 марта 2024
|
последняя новость: 21:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 марта 2024
|
31 марта 2024
|
последняя новость: 21:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото Архив
Израиль

В больнице скончался старшина Сиван Вейль, получивший ранение в бою на юге Газы

время публикации: 31 марта 2024 г., 21:10 | последнее обновление: 31 марта 2024 г., 21:36
В бою на юге Газы погиб боец "Эгоза" Сиван Вайль
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: старшина Сиван Вейль, 20 лет, из Раананы, боец спецподразделения "Эгоз", скончался в больнице от ран, полученных в бою на юге сектора Газы.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что Сиван Вейль был тяжело ранен 29 марта в том же бою, в котором погиб Алон Кудряшов.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 255 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 599 военнослужащих ЦАХАЛа.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 марта 2024

177-й день войны в Израиле. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 марта 2024

В бою на юге Газы погиб боец "Эгоза" Алон Кудряшов, множество раненых