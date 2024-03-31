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Израиль

Антиправительственная демонстрация в Иерусалиме: сообщается о столкновениях с полицией

время публикации: 31 марта 2024 г., 21:41 | последнее обновление: 31 марта 2024 г., 21:41
Антиправительственная демонстрация в Иерусалиме: сообщается о столкновениях с полицией
Chaim Goldberg/FLASH90

Организаторы антиправительственной демонстрации, проходящей возле Кнессета в Иерусалиме, утверждают, что в ней принимают участие около 100 тысяч человек. Это крупнейшая демонстрация в столице с начала войны.

Демонстрация проходит под лозунгом "Выборы сейчас!". Среди ее участников был замечен председатель Всеизраильской федерации профсоюзов ("Гистадрут") Арнон Бар-Давид. К микрофону он не поднимался.

Еще до окончания митинга несколько сотен человек выдвинулись в направлении Дерех Бегин, где они перекрыли шоссе и разожгли косты на проезжей части. Конная полиция оттеснила демонстрантов с проезжай части. Полиция также использовала для разгона демонстрантов дурнопахнующую смесь "Буаш" ("Скунс").

Пресс-служба полиции передала, что движение на шоссе Бегин восстановлено.

Еще одна группа демонстрантов перекрыла шоссе на въезде в Иерусалим, в районе Струнного моста. Из полиции обещают, что в ближайшее время в этом районе будет восстановлен порядок и будет восстановлено движение транспорта.

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