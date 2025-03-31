"Букет с гранатой ко Дню всех влюбленных": полиция завершила расследование

Полиция сообщает о завершении расследования по делу о "букете с гранатой", оставленном злоумышленником около двери квартиры на севере Тель-Авива вечером 13 февраля, накануне Дня всех влюбленных.

Опубликована видеозапись с камер наблюдения.

Вскоре по этому делу ожидается подача обвинительного заключения.

Поздно вечером 13 февраля жительница одного из домов на севере Тель-Авива позвонила в полицию и сообщила, что рядом с ее дверью неизвестный положил букет тюльпанов, в который вложен подозрительный предмет. На место происшествия прибыли полицейские и сапер, который обезвредил осколочную гранату, вложенную в букет. Никто не пострадал.

Ранее полиция сообщала о задержании двух подозреваемых. Судя по сегодняшнему сообщению, обвинение будет подано против одного человека.