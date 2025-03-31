x
31 марта 2025
|
последняя новость: 13:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 марта 2025
|
31 марта 2025
|
последняя новость: 13:21
31 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Букет с гранатой ко Дню всех влюбленных": полиция завершила расследование

Полиция
Расследование
Тель-Авив
время публикации: 31 марта 2025 г., 13:10 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 13:10
"Букет с гранатой ко Дню всех влюбленных": полиция завершила расследование
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о завершении расследования по делу о "букете с гранатой", оставленном злоумышленником около двери квартиры на севере Тель-Авива вечером 13 февраля, накануне Дня всех влюбленных.

Опубликована видеозапись с камер наблюдения.

Вскоре по этому делу ожидается подача обвинительного заключения.

Поздно вечером 13 февраля жительница одного из домов на севере Тель-Авива позвонила в полицию и сообщила, что рядом с ее дверью неизвестный положил букет тюльпанов, в который вложен подозрительный предмет. На место происшествия прибыли полицейские и сапер, который обезвредил осколочную гранату, вложенную в букет. Никто не пострадал.

Ранее полиция сообщала о задержании двух подозреваемых. Судя по сегодняшнему сообщению, обвинение будет подано против одного человека.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 марта 2025

По делу о "букете с гранатой" задержаны подозреваемые