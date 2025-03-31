"Кешет": юридический советник потребовала допросить Нетаниягу по делу "Катаргейт"

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара потребовала от полиции вызвать на допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу для дачи свидетельских показаний по делу "Катаргейт".

Об этом сообщает "Кешет". По информации, опубликованной журналистом Амноном Абрамовичем, на первом этапе речь идет о допросе Нетаниягу в качестве свидетеля. После этого допроса и на основании его результатов будет принято решение о том, следует ли допрашивать Нетаниягу в качестве подозреваемого.

Премьер-министр получил сообщение о том, что он вызван для дачи свидетельских показаний.

Сообщение было передано ему в тот момент, когда он находился в зале заседаний суда. После этого заседание суда было прервано и продолжилось за закрытыми дверьми.

Как сообщалось ранее, полиция задержала двух главных фигурантов этого дела – Эли Фельдштейна, а также советника премьер-министра Йонатана Уриха. Некий журналист, имя которого не опубликовано, задержан для допроса.