Задержаны двое подозреваемых по делу "Катаргейт"

Полиция задержала двух подозреваемых по делу "Катаргейт". Полиция сообщила, что задержаны Эли Фельдштейн и советник премьер-министра Йонатан Урих.

Как сообщает "Кан", также задержан для допроса журналист, который подозревается в том, что был посредником между Эли Фельдштейном и бизнесменом Гилем Биргером. Ранее Биргер сообщил в беседе с "Кан", что он передавал деньги от американского лоббиста, работающего с правительством Катара.

На данный момент, все детали расследования запрещены к публикации.

19 марта Фельдштейн и Урих были задержаны для допроса, после чего освобождены при ограничительных условиях.

Напомним, что в рамках дела "Катаргейт" рассматриваются подозрения, согласно которым некоторые бывшие и нынешние сотрудники канцелярии премьер-министра получали деньги от катарских компаний за пиар-услуги, которые оказывали, якобы, правительству этой страны. Одним из подозреваемых является Эли Фельдштейн. Большую часть времени он не считался формальным сотрудником канцелярии премьер-министра, так как не получил допуска служб безопасности к работе там.

В расследовании этого дела принимает участие Общая служба безопасности (ШАБАК). Сообщение о задержании Фельдштейна и Уриха было опубликовано через несколько часов после того, как стало известно, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу решил назначить бывшего командующего ВМС Эли Шарвита на должность главы ШАБАКа.