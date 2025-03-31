x
31 марта 2025
|
последняя новость: 11:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 марта 2025
|
31 марта 2025
|
последняя новость: 11:40
31 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Задержаны двое подозреваемых по делу "Катаргейт"

Полиция
ШАБАК
время публикации: 31 марта 2025 г., 10:49 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 11:27
Задержаны двое подозреваемых по делу "Катаргейт"
Avshalom Sassoni/Flash90

Полиция задержала двух подозреваемых по делу "Катаргейт". Полиция сообщила, что задержаны Эли Фельдштейн и советник премьер-министра Йонатан Урих.

Как сообщает "Кан", также задержан для допроса журналист, который подозревается в том, что был посредником между Эли Фельдштейном и бизнесменом Гилем Биргером. Ранее Биргер сообщил в беседе с "Кан", что он передавал деньги от американского лоббиста, работающего с правительством Катара.

На данный момент, все детали расследования запрещены к публикации.

19 марта Фельдштейн и Урих были задержаны для допроса, после чего освобождены при ограничительных условиях.

Напомним, что в рамках дела "Катаргейт" рассматриваются подозрения, согласно которым некоторые бывшие и нынешние сотрудники канцелярии премьер-министра получали деньги от катарских компаний за пиар-услуги, которые оказывали, якобы, правительству этой страны. Одним из подозреваемых является Эли Фельдштейн. Большую часть времени он не считался формальным сотрудником канцелярии премьер-министра, так как не получил допуска служб безопасности к работе там.

В расследовании этого дела принимает участие Общая служба безопасности (ШАБАК). Сообщение о задержании Фельдштейна и Уриха было опубликовано через несколько часов после того, как стало известно, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу решил назначить бывшего командующего ВМС Эли Шарвита на должность главы ШАБАКа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 марта 2025

Названы имена двух подозреваемых, задержанных по делу "Катаргейт"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 марта 2025

Полиция сообщила о задержании для допроса двоих подозреваемых по делу "Катаргейт"