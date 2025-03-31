"Капо, еврейчики, нацисты". Скандал в здании окружного суда, во время слушания по делам Нетаниягу

В здании окружного суда в Тель-Авиве продолжается допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

В ходе заседания в здании суда разгорелся скандал. Один из присутствующих в зале, где идет трансляция обсуждения, начал кричать: "Судьи – капо, еврейчики, нацисты". Служба охраны суда удалила кричавшего из зала.

Перед началом заседания, судьи напомнили адвокату Амиту Хададу, что у него осталось не более шести заседаний, когда он может допрашивать премьер-министра. Хадад попросил предоставить ему дополнительное время для допроса. Судья Ривка Фридман-Фельдман сказала, что защита хорошо знакома с ограничениями и должна строить допрос соответственно.

В ходе заседания адвокат Хадад попросил прервать допрос на короткое время по причине "срочного и неотложного профессионального дела". Это произошло за несколько минут до того, как стало известно о задержании Эли Фельдштейна и Йонатана Уриха в рамках дела "Катаргейт".

Допрос по-прежнему касается "дела 4000", в рамках которого Нетаниягу обвиняется во взяточничестве и обмане общественного доверия. 31 марта заседание суда продлится дольше обычного, так как суд дал согласие отменить один из дней допроса, запланированных на эту неделю.