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Израиль

Кнессет принял закон о лишении террористов пособий от "Битуах Леуми"

Битуах Леуми
Законы
Кнессет
время публикации: 31 марта 2025 г., 10:54 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 11:52
Кнессет принял закон о лишении террористов пособий от "Битуах Леуми"
Yonatan Sindel/Flash90

На пленарном заседании Кнессета был во втором и третьем чтениях принят законопроект председателя коалиции Офера Каца о лишении пособий от Института национального страхования ("Битуах Леуми") осужденных за терроризм жителей и граждан Израиля.

До сих пор террористы, обладающие статусом постоянного жителя Израиля или израильским гражданством и "синим" удостоверением личности, имели право на многочисленные льготы и различные пособия от "Битуах Леуми". Более того: после того, как террорист отправлялся в тюрьму, его жене полагались пособия по обеспечению прожиточного минимума во время заключения мужа.

В частности, осужденные террористы имели право на пособие по инвалидности, пособие по уходу, пособие по рождению ребенка, выплаты за роды, пособия по потере кормильца, пособия на детей и долгосрочные сберегательные пособия "Сбережения каждому ребенку", пособие по безработице, выплаты на учебу для родителей-одиночек и пособие на погребение.

Как отмечает Mako.co.il, новый закон лишает всех пособий от "Битуах Леуми" террористов, осужденных за убийство, покушение на убийство и серьезные преступления против безопасности государства.

"Ситуация, когда убивший еврея террорист получал от государства деньги, была непостижимой и абсурдной, – прокомментировал принятие закона его инициатор Офир Кац. – Мы положили конец этому безумию. Террористы больше не увидят ни шекеля от Государства Израиль".

Израиль
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