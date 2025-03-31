Политики комментируют назначение Эли Шарвита на должность главы ШАБАКа

В политической системе комментируют решение премьер-министра назначить бывшего командующего ВМС Эли Шарвита на должность главы Общей службы безопасности (ШАБАК).

Бывший министр обороны Авигдор Либерман (НДИ) подверг это решение резкой критике и назвал его "крайне странным".

"Шарвит был отличным командиром, но у него нет никаких знаний в области разведки или какой-либо подготовки в этой сфере. Есть много вопросов по поводу мотивов его назначения после того, как он уже много лет вне оборонной системы", – заявил Либерман.

В свою очередь, депутат Кнессета Гади Айзенкот ("Махане Мамлахти") приветствовал это назначение. "Эли был командиром и лидером, обладающим твердыми принципами, профессионалом, человеком высоких ценностей. Он преуспел во всех должностях, которые занимал. После многолетнего знакомства с ним я убежден, что он будет продвигать ШАБАК в направлении решения стоящих перед организацией задач", – заявил Айзенкот.

Глава "Махане Мамлахти" Бени Ганц заявил: "Эли Шарвит – отличный, опытный человек и командир, обладающий высокими ценностями. Это самостоятельный человек, которого всегда направляли интересы безопасности государства. Я уверен, что так будет и дальше". Он добавил, что решение доказывает намерение Нетаниягу продвигать "крестовый поход" против юридической системы. "Назначение нового главы ШАБАКа может быть осуществлено только после решения БАГАЦа по поводу увольнения Ронена Бара", – добавил Ганц.

Министр национальных традиций Амихай Элиягу ("Оцма Иегудит") подверг критике решение Нетаниягу . "Решение сменить человека "капланистских" взглядов на другого человека "капланистских взглядов" не решает проблемы, а только придает ей новую форму. Если хотим усилить демократические институты, мы должны добиваться того, чтобы руководители организаций стратегического характера соответствовали мировоззрению, уважающему народное волеизъявление в его проявлении на демократических выборах".