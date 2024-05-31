Опрос "Mаарива": "Махане Мамлахти" опережает "Ликуд" всего на три мандата

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому институтом "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Маарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Махане Мамлахти" во главе с Бени Ганцем набрала бы 25 мандатов, что является худшим результатом для нее в опросах.

На втором месте – партия "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу, набирающая 22 мандата.

На пике партия Ганца набирала 41 мандат, а партия "Ликуд" – 17 мандатов. Теперь разрыв между ними сократился до 3 мандатов.

Партия "Еш Атид" Яира Лапида остается с 14 мандатами, НДИ, "Оцма Йегудит" и ШАС набирают по 10 мандатов, "Яадут а-Тора" – 7 мандатов, ХАДАШ-ТААЛ и "Авода" во главе с Яиром Голаном – по 5 мандатов, РААМ, МЕРЕЦ и "Ционут Датит" – по 4 мандата.

Партия БАЛАД и партия Гидеона Саара не проходят электоральный барьер.

В случае объединения партий "Авода" и МЕРЕЦ новый блок, согласно опросу, отбирает один мандат у "Еш Атид" Яира Лапида, не влияя на остальной расклад.

А вот появление новой правой партии, в которую войдут НДИ Авигдора Либермана, Нафтали Беннет и Йоси Коэн, такой блок набирает 21 мандат, становясь крупнейшим в Кнессете.

При таком сценарии "Ликуд" набирает 20 мандатов, "Махане Мамлахти" – 18 мандатов, "Еш Атид" – 12 мандатов, ШАС и "Оцма Йегудит" – по 10 мандатов, "Яадут а-Тора" – 7 мандатов, ХАДАШ-ТААЛ – 6 мандатов, "Ционут Датит", "Авода", МЕРЕЦ и РААМ – по 4 мандата.