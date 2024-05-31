x
31 мая 2024
|
последняя новость: 08:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 мая 2024
|
31 мая 2024
|
последняя новость: 08:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Опрос "Mаарива": "Махане Мамлахти" опережает "Ликуд" всего на три мандата

время публикации: 31 мая 2024 г., 07:40 | последнее обновление: 31 мая 2024 г., 07:43
Опрос "Mаарива": "Махане Мамлахти" опережает "Ликуд" всего на три мандата
Yonatan Sindel/Flash90

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому институтом "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Маарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Махане Мамлахти" во главе с Бени Ганцем набрала бы 25 мандатов, что является худшим результатом для нее в опросах.

На втором месте – партия "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу, набирающая 22 мандата.

На пике партия Ганца набирала 41 мандат, а партия "Ликуд" – 17 мандатов. Теперь разрыв между ними сократился до 3 мандатов.

Партия "Еш Атид" Яира Лапида остается с 14 мандатами, НДИ, "Оцма Йегудит" и ШАС набирают по 10 мандатов, "Яадут а-Тора" – 7 мандатов, ХАДАШ-ТААЛ и "Авода" во главе с Яиром Голаном – по 5 мандатов, РААМ, МЕРЕЦ и "Ционут Датит" – по 4 мандата.

Партия БАЛАД и партия Гидеона Саара не проходят электоральный барьер.

В случае объединения партий "Авода" и МЕРЕЦ новый блок, согласно опросу, отбирает один мандат у "Еш Атид" Яира Лапида, не влияя на остальной расклад.

А вот появление новой правой партии, в которую войдут НДИ Авигдора Либермана, Нафтали Беннет и Йоси Коэн, такой блок набирает 21 мандат, становясь крупнейшим в Кнессете.

При таком сценарии "Ликуд" набирает 20 мандатов, "Махане Мамлахти" – 18 мандатов, "Еш Атид" – 12 мандатов, ШАС и "Оцма Йегудит" – по 10 мандатов, "Яадут а-Тора" – 7 мандатов, ХАДАШ-ТААЛ – 6 мандатов, "Ционут Датит", "Авода", МЕРЕЦ и РААМ – по 4 мандата.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 мая 2024

Опоздание Ганца, поспешность Саара и рекорды Голана. Итоги политической недели
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 мая 2024

Опрос "Мидгам": популярность Нетаниягу растет, "Авода" возрождается