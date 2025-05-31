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Израиль

ХАМАС опубликовал официальное заявление об ответе на "план Виткоффа"

Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 31 мая 2025 г., 18:52 | последнее обновление: 31 мая 2025 г., 19:21
ХАМАС опубликовал официальное заявление об ответе на "план Виткоффа"
AP Photo/Ohad Zwigenberg

ХАМАС опубликовал официальное заявление, в котором говорится, что организация передала свой ответ на "план Виткоффа".

В заявлении ХАМАСа говорится, что в рамках соглашения будут освобождены десять живых израильских заложников и переданы 18 тел погибших "в обмен на согласованное количество палестинских заключенных".

ХАМАС утверждает в своем заявлении, что "это предложение направлено на достижение постоянного прекращения огня и полного вывода войск из сектора Газы, а также на обеспечение безопасности палестинского народа".

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