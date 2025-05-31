СМИ: в ответ на "план Виткоффа" ХАМАС передал новый график освобождения заложников

Египетский телеканал "Аль-Рад" сообщил со ссылкой на свои источники, что предложение ХАМАСа, переданное в ответ на "план Виткоффа", включает в себя новый график освобождения заложников в три этапа: чеверо в первый день после прекращения огня, двое – на тридцатый день и четверо – на шестидесятый день.

Также ХАМАС настаивает на том, что тела погибших заложников будут переданы в три этапа: на десятый, тридцатый и пятидесятый день.

Израильский источник заявил, что террористическая организация ХАМАС "фактически отвергла план Виткоффа и выдвинула новое предложение со своими условиями".

ХАМАС подтвердил в субботу, 31 мая, что направил посредникам свой ответ относительно "плана Виткоффа".

Источники сообщили "Аш-Шарк аль-Аусат", что ХАМАС провел обширные консультации с лидерами палестинских фракций в Катаре и Бейруте с целью выработки единой палестинской позиции.

Источники указали, что ответ руководства ХАМАСа и других фракций можно охарактеризовать как положительный, хотя он содержит некоторые оговорки, которые необходимо учесть для его успешной реализации. По мнению источников, сделка, скорее всего, будет принята сторонами, "если у Америки будет искреннее желание надавить на Израиль".

Источник, близкий к ХАМАСу, признался Ynet, что высокопоставленным должностным лицам ХАМАСа трудно "согласиться или не согласиться" с планом Виткоффа. План, по сути, включает освобождение 10 живых заложников и 18 тел в два этапа в течение одной недели. Наряду с этим, в документе предусмотрено 60-дневное прекращение огня, в течение которого будут проведены переговоры о прекращении войны, а также освобождение 125 пожизненно заключенных, 1111 террористов из Газы и 180 тел террористов.

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме, что стороны очень близки к соглашению о сделке по заложникам и прекращению огня в Газе.

По его словам, "ХАМАС и Израиль очень близки к соглашению. Мы сообщим вам об этом в течение дня или, возможно, завтра".

Детали "плана Виткоффа", по версии Reuters, таковы: предлагается 60-дневное прекращение огня и освобождение 28 израильских заложников, живых и мертвых (ранее говорилось о 10 живых и телах погибших), в первую неделю в обмен на освобождение 1236 палестинских заключенных (список пока не публикуется) и выдачу останков 180 убитых палестинцев (идет ли речь о террористах или мирных гражданах, в публикации не сказано, но, по всей видимости, имеются в виду останки ликвидированных террористов, которые удерживаются на территории Израиля).

План США предусматривает, что ХАМАС освободит последних 30 из 58 оставшихся израильских заложников после того, как будет достигнуто соглашение с Израилем о постоянном прекращении огня. При этом Израиль должен дать обязательство о поэтапном выводе войск из сектора.