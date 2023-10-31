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    В Израиле

    25-й день войны в Израиле. Хронология событий

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    25-й день войны в Израиле. Хронология событий
    Anat Hermony/Flash90

    Вторник, 31 октября, 25-й день войны, начавшейся рано утром 7 октября с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен около 240 израильтян и иностранных граждан, которых удерживают в секторе Газы.

    Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе

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    В первый день войны террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники.

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    Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким и другие населенные пункты, убивая и грабя израильтян.

    Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале Войны "Железные мечи".

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    Боевые действия в Газе, около границы Газы, в Иудее и Самарии, на северных границах Израиля продолжаются.

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    Число убитых на израильской стороне в ходе войны с террористами – более 1400. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Чили, Перу, Парагвая, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана. Около 5500 человек были ранены или травмированы.

    Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре 2023 года (обновляется)

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    Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

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    С начала войны из сектора Газы были запущены тысячи ракет (около 8000). Десятки ракет были выпущены "Хизбаллой" из Ливана. Террористы ХАМАСа и "Хизбаллы" применяли также ударные БПЛА.

    Примерно полмиллиона израильтян, на юге и на севере, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны.

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    Инструкции управления тылом Израиля

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    ЦАХАЛ продолжает наносить интенсивные ответные удары по целям в Газе. Задействованы ВВС, ВМС, артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что были атакованы тысячи объектов (более 6000) в секторе Газы. ЦАХАЛ регулярно наносит удары и по целям в южном Ливане. ЦАХАЛ также атакует цели на территории Сирии.

    Минздрав Газы заявляет о более 8400 убитых с начала войны и свыше 21000 раненых.

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    По сведениям ООН, более 1 миллиона жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома. Около 500 тысяч из них находятся в убежищах Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA) и других международных организаций – это более чем трехкратное превышение планового максимального числа беженцев для этих объектов.

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    С 21 октября в сектор Газы поставляется гуманитарная помощь. Западные СМИ пишут, что значительную часть этой помощи забирает ХАМАС.

    ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

    01:00

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    Сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, прозвучали в Ашкелоне

    Палестинские источники сообщают, что израильская артиллерия и ВВС наносят удары по целям в Бейт-Хануне на северо-востоке сектора Газы. Возле Хан-Юниса поражены с самолетов несколько целей.

    Самолеты военно-воздушных сил нанесли удар по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана. Среди уничтоженных целей – оружие, наблюдательные вышки и площадки, используемые террористической организацией.

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    Сигнал тревоги прозвучал в населенных пунктах на границе с сектором Газы.

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