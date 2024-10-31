Раскрыт еще один иранский шпион: житель Бней-Брака следил за ученым, которого планировалось убить

Разрешено к публикации: житель Бней-Брака Ашер Биньямин Вайс арестован в связи с тем, что он по заданию иранских спецслужб следил за израильским ученым-ядерщиком с целью его убийства. Против Вайса подано обвинительное заключение.

Ашеру Вайсу предъявлены обвинения в контакте с иностранным агентом, передаче информации врагу и воспрепятствовании осуществлению правосудия.

В тексте обвинительного заключения говорится: по заданию иранского куратора Ашер Вайс с помощью камеры Go Pro снимал дом и автомобиль израильского ученого-ядерщика (имя которого запрещено к публикации) и передавал файлы. В дальнейшем эти файлы были переданы иранским куратором молодому мужчине из арабской деревни Бейт-Сафафа в Иерусалиме – он должен был убить ученого.

Сообщается также, что Ашер Вайс по заданию иранских агентов поджигал транспортные средства, "бросал трубы" на израильские дороги, рисовал граффити и вывешивал сотни подстрекательских листовок в Тель-Авиве и Рамат-Гане, призывая к "гражданскому восстанию". Свои действия он фиксировал на камеру и пересылал иранскому куратору, после чего получат оплату в криптовалюте. В общей сложности от иранцев им были получены тысячи долларов.

Это далеко не первое подобное расследование. Ранее неоднократно за последний месяц сообщалось об арестах иранских агентов, которые были завербованы через соцсети или иным способом и выполняли различные "поручения" – от относительно "невинных" до покушений на убийство. Зачастую в качестве обвиняемых по таким делам фигурировали репатрианты из стран бывшего СССР, многие из которых давно живут в Израиле, но испытывали материальные затруднения. Были среди задержанных и уроженцы Израиля – как евреи, так и арабы.