Арестованы супруги Гулиевы, работавшие на иранские спецслужбы. Одна из задач: убийство ученой

Полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) арестовали пару из Лода, которая выполняла миссии по сбору разведданных о национальной инфраструктуре и оборонных объектах, а также следили за женщиной-ученым.

Имена задержанных: Рафаэль и Лала Гулиевы. Им около 32 лет. Они выполняли задания иранских спецслужб, сказано в официальном сообщении.

По данным следствия, Рафаэль Гулиев был завербован 56-летним Эльшаном (Эльханом) Агаевым – выходцем из Азербайджана, который действовал по заданию иранского куратора. Гулиев выполнял задания по наблюдению за оборонными объектами в Израиле, включая штаб-квартиру "Мосада", а также собирал разведданные об ученой, работающей в Институте исследований в сфере национальной безопасности (INSS), на которую планировалось нападение. Гулиеву было предложено найти человека, который мог бы убить ученую. В исполнении некоторых заданий Гулиеву помогала его жена Лала.

В обвинительном заключении, поданном 31 октября в окружной суд в Лоде, говорится, что в 2021 года Гулиевы контактировали с двумя иранскими агентами и неоднократно выполняли для них задания. Они фотографировали, записывали видео, собирали сведения. Целями были штаб-квартира "Мосада", консульство Молдовы в Тель-Авиве, секретный комплекс в районе Глилот, объекты "Электрической компании" (Хеврат Хашмаль), порт Хайфы, завод, на котором работал Р.Гулиев, общественные убежища в Тель-Авиве, могилы погибших в резне 7 октября 2023 года и многое другое. Собранные сведения Гулиевы пересылали иранским кураторам через Telegram и через специальное приложение для шифрования.

Помимо этого, сказано в обвинении, Рафаэль Гулиев работал над вербовкой других агентов, чтобы создать секретную структуру для выполнения различных заданий. Проводя слежку за сотрудницей INSS (имя которой запрещено к публикации), он фотографировал ее дом, ее автомобиль, вел многочасовые наблюдения. За каждый "рабочий день" во время слежки Гулиев получал около 600 долларов. Для работы на иранские спецслужбы он приобрел новый мобильный телефон, камеры для видео- и фотосъемки, лэптоп, на котором было установлено программное обеспечение для шифрования передаваемой информации.

По данным следствия, за несколько лет работы на иранскую разведку супруги Гулиевы получили около 26 тысяч долларов.

Это далеко не первое подобное расследование. Ранее неоднократно за последний месяц сообщалось об арестах иранских агентов, которые были завербованы через соцсети или иным способом и выполняли различные "поручения" – от относительно "невинных" до покушений на убийство. Зачастую в качестве обвиняемых по таким делам фигурировали репатрианты из стран бывшего СССР, многие из которых давно живут в Израиле, но испытывали материальные затруднения. Были среди задержанных и уроженцы Израиля – как евреи, так и арабы.