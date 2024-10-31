Автомобиль сорвался в кювет на шоссе 899, водитель получил тяжелую травму

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Ярден в 15:10 поступило сообщение о ДТП на шоссе 899 возле Бараама, где автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, водителю в возрасте 34 лет, неотложную помощь на месте происшествия, после чего на военном вертолете его эвакуировали в больницу РАМБАМ в Хайфе.

У пострадавшего серьезная черепно-мозговая травма, он в тяжелом состоянии.