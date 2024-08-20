На 60-м шоссе при попытке скрыться от полиции перевернулся палестинский автомобиль
время публикации: 20 августа 2024 г., 22:30 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 22:30
На 60-м шоссе, при попытке скрыться от полиции, перевернулся автомобиль с палестинскими номерными знаками. Водитель погиб, его спутница получила тяжелые травмы.
Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что израильские полицейские приказали водителю, ехавшему без включенных фар, остановиться на обочине. Вместо того, чтобы подчиниться, водитель сначала "боднул" патрульную машину, а затем попытался скрыться.
На перекрестке Гиват Асаф военные и сотрудники полиции сделали несколько выстрелов в сторону автомобиля, после чего машина съехала в кювет и перевернулась.
Парамедики "Маген Давид Адом" констатировали смерть водителя на месте, его спутница с тяжелыми травмами доставлена в больницу.
Полиция проводит расследование этого инцидента.
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