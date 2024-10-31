ЦАХАЛ подтвердил: в Нур аш-Шамсе с воздуха была атакована группа вооруженных террористов

ЦАХАЛ подтверждает, что в ночь на 31 октября в ходе операции в Нур аш-Шамсе, к востоку от Туль-Карема, ударом с воздуха была атакована группа вооруженных террористов, которые обстреливали военных.

Операция началась через несколько часов после того, как бойцы ЦАХАЛа и сотрудники ШАБАКа ликвидировали Хусама Малаха, являвшегося одной из ключевых фигур в инфраструктуре ХАМАСа в районе Туль-Карема.

В настоящее время операция в Нур аш-Шамсе продолжается.