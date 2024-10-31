В Туль-Кареме ликвидирован глава местной ячейки ХАМАСа

В ходе совместной операции, проводившейся Общей службой безопасности (ШАБАК) и спецподразделением пограничной полиции (ЯМАМ) при поддержке ЦАХАЛа, ликвидирован Хусам Малах, являвшийся одной из ключевых фигур в инфраструктуре ХАМАСа в районе Туль-Карема.

По данным спецслужб, Хусам Малах занимался планированием и подготовкой террористических нападений, приуроченных к годовщине 7 октября. Сообщники террориста Ислам Уда и Захи Ауфи были ликвидированы в ходе операций, проводившихся в Туль-Кареме 3 и 26 октября.

Пресс-служба МАГАВ сообщила, что после ликвидации сообщников Хусам Малах возглавил террористическую ячейку и в последние дни был занят подготовкой теракта, который планировал осуществить в ближайшее время.