Опубликованы имена двоих погибших при ракетном обстреле Крайот, это мать и сын
время публикации: 31 октября 2024 г., 18:05 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 18:05
Опубликованы имена двоих погибших в результате ракетного обстрела района Крайот. Это Мина Хасон и Карми Хасон, мать и сын из Шфарама.
По всей видимости, речь идет о мужчине и женщине, которые находились в автомобиле и пострадали в результате падения ракеты около 79-й трассы, на севере Израиля, пострадали три человека. Двое раненых, женщина около 60 лет и мужчина около 30 лет, были в критическом состоянии, позже была констатирована их смерть.
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