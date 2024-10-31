Опубликованы имена двоих погибших при ракетном обстреле Крайот, это мать и сын

Опубликованы имена двоих погибших в результате ракетного обстрела района Крайот. Это Мина Хасон и Карми Хасон, мать и сын из Шфарама.

По всей видимости, речь идет о мужчине и женщине, которые находились в автомобиле и пострадали в результате падения ракеты около 79-й трассы, на севере Израиля, пострадали три человека. Двое раненых, женщина около 60 лет и мужчина около 30 лет, были в критическом состоянии, позже была констатирована их смерть.