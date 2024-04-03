ЦАХАЛ сообщил о дополнительном призыве резервистов частей противовоздушной обороны

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что после оценки ситуации, было принято решение о дополнительном призыве резервистов частей противовоздушной обороны.

О дополнительном призыве резервистов ЦАХАЛ сообщил на фоне угрозы "иранского ответа" на ликвидацию двух генералов и пятерых военных советников сил "Кудс" и "Корпуса стражей исламской революции" в Дамаске.

Сайт "Мако" написал, что, в армии полагают, что Иран может задействовать своих сателлитов на Ближнем Востоке для усиления ракетных обстрелов Израиля. В том случае, если ракетные обстрелы будут осуществляться с территории Ирана, "уравнение изменится".

После ликвидации иранских военных в Дамаске верховный лидер Исламской республики Али Хаменеи выступил с угрозами в адрес Израиля, заявив, что "он еще будет сожалеть" о своей атаке.

28 марта пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о проведенных на севере Израиля учениях "в формате внезапности", целью которых было повышение готовности ЦАХАЛа на северных границах.

27 марта впервые после начала войны были возобновлены учения военно-воздушных сил, в ходе которых отрабатывалось нанесение ударов на большом удалении от границ Израиля, полеты вглубь территории врага, а также принятие оперативных решений в разгар боевых действий.