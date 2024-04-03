Бени Ганц призвал к проведению досрочных парламентских выборов в сентябре

Член "узкого" кабинета по ведению войны Бени Ганц сделал заявление для прессы, призвав назначить проведение досрочных парламентских выборов на сентябрь. По его мнению, это позволит продолжить войну и предотвратит "раскол нации".

Ганц в своей речи призвал к единству нации. "Происходящее в коридорах власти и на улицах опасно, и должно быть остановлено. Нельзя проявлять бесчувственность по отношению к семьям похищенных, и было бы правильно откликнуться на их требование и отменить парламентские каникулы", – сказал Ганц.

Бени Ганц также заявил, что "он не будет находиться в правительстве, которое не будет предпринимать конкретных действий для возвращения похищенных. Мы хотим их вернуть домой, и это не наша слабость, а источник нашей силы", – сказал он.

Комментируя столкновения между демонстрантами и полицией, которые произошли накануне вечером в Иерусалиме, Ганц сказал, что нельзя мириться с насилием ни с одной из сторон, нельзя мириться с неповиновением полиции и прорывом барьеров. Вместе с тем проведение протестов – легитимно, и боль, которая движет демонстрантами, понятна.