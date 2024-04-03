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Израиль

Начальник Генштаба ЦАХАЛа: к гибели сотрудников WCK в Газе привела ошибка идентификации цели

время публикации: 03 апреля 2024 г., 01:54 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 02:01
Начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 3 апреля начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви сообщил, что, по данным предварительного расследования, к гибели семи сотрудников WCK привела ошибка при идентификации цели в очень сложных условиях, во время боя. "Этого не должно было произойти", – сказал он.

ЦАХАЛ продолжает внутреннее расследование.

В ночь на 2 апреля в районе Дир аль-Балаха, в центральной части сектора Газы были атакованы с воздуха три автомобиля международной организации World Central Kitchen. Погибли семеро сотрудников гуманитарной организации.

По данным ХАМАСа, в результате израильского удара погибли граждане Великобритании, Польши и Австралии. Вместе с ними погиб палестинский водитель. Гражданство еще одного погибшего устанавливается.

Руководство WCK, комментируя информацию о гибели своих сотрудников в Газе, заявило: "Это трагедия. Сотрудники гуманитарных организаций и гражданские лица никогда не должны быть мишенью".

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