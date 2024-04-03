Начальник Генштаба ЦАХАЛа: к гибели сотрудников WCK в Газе привела ошибка идентификации цели

В ночь на 3 апреля начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви сообщил, что, по данным предварительного расследования, к гибели семи сотрудников WCK привела ошибка при идентификации цели в очень сложных условиях, во время боя. "Этого не должно было произойти", – сказал он.

ЦАХАЛ продолжает внутреннее расследование.

В ночь на 2 апреля в районе Дир аль-Балаха, в центральной части сектора Газы были атакованы с воздуха три автомобиля международной организации World Central Kitchen. Погибли семеро сотрудников гуманитарной организации.

По данным ХАМАСа, в результате израильского удара погибли граждане Великобритании, Польши и Австралии. Вместе с ними погиб палестинский водитель. Гражданство еще одного погибшего устанавливается.

Руководство WCK, комментируя информацию о гибели своих сотрудников в Газе, заявило: "Это трагедия. Сотрудники гуманитарных организаций и гражданские лица никогда не должны быть мишенью".