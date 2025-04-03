Источники в Газе: в результате авиаудара ЦАХАЛа по цели в Газе убиты 19 человек и десятки ранены

Источники в Газе сообщают, что в результате авиаудара ЦАХАЛа по цели в квартале Аль-Туффа в городе Газа убиты не менее 19 человек и 38 получили ранения. Раненые доставлены в Баптистскую больницу.

ХАМАС утверждает, что целью удара была школа, в которой были размещены перемещенные лица.

ЦАХАЛ и ШАБАК в своем совместном заявлении сообщили, что целью атаки был штаб террористической организации ХАМАС, в котором находились "ключевые террористы". В сообщении сказано, что данный штаб "использовался террористами для планирования и осуществления террористических актов против граждан Государства Израиль и сил ЦАХАЛа".

"Перед атакой были приняты многочисленные меры для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточного оружия, заблаговременное оповещение, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию", – говорится в заявлении ЦАХАЛа.