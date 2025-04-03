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Израиль

"Катаргейт": журналист Кляйн освобожден из-под домашнего ареста

время публикации: 03 апреля 2025 г., 12:16 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 12:16
"Катаргейт": журналист Кляйн освобожден из-под домашнего ареста
Yossi Aloni/Flash90

Полиция освободила журналиста Цвику Кляйна из-под домашнего ареста без каких-либо ограничительных условий. Ранее он был допрошен в рамках дела "Катаргейт".

Ранее сообщалось, что полиция допросила журналиста издания Jerusalem Post Цвику Кляйна по подозрению в контакте с иностранным агентом в рамках расследования предполагаемых связей между высокопоставленными представителями в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу и Катаром.

Кляйн был допрошен полицией в качестве подозреваемого 31 марта и освобожден под домашний арест после беседы со следователями.

Израиль
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