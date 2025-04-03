"Катаргейт": журналист Кляйн освобожден из-под домашнего ареста

Полиция освободила журналиста Цвику Кляйна из-под домашнего ареста без каких-либо ограничительных условий. Ранее он был допрошен в рамках дела "Катаргейт".

Ранее сообщалось, что полиция допросила журналиста издания Jerusalem Post Цвику Кляйна по подозрению в контакте с иностранным агентом в рамках расследования предполагаемых связей между высокопоставленными представителями в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу и Катаром.

Кляйн был допрошен полицией в качестве подозреваемого 31 марта и освобожден под домашний арест после беседы со следователями.