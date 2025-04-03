На футбольном поле в Холоне у одного из подростков остановилось сердце
время публикации: 03 апреля 2025 г., 20:55 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 20:58
На одной из спортивных площадок в Холоне подросток потерял сознание из-за проблем с сердцем во время игры в футбол. До приезда "скорой" один из взрослых под руководством фельдшера колл-центра МАДА оказывал ему первую помощь.
Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что с помощью дефибриллятора им удалось "запустить" сердце.
Подросток, которому по оценкам парамедиков около 16 лет, доставлен в больницу "Вольфсон". Он погружен в медикаментозную кому и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
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