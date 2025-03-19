18 марта в своей квартире в Екатеринбурге был найден мертвым известный российский хоккеист Федор Малыхин, сообщает "Спорт-экспресс".

По предварительным данным, причина смерти 34-летнего спортсмена - остановка сердца.

Федор Малыхин был капитаном "Автомобилиста" (Екатеринбург).

Он выступал за команды "Ак Барс" (Казань), "Трактор" (Челябинск), "Спартак" (Москва), "Витязь" (Балашиха), "Авангард" (Омск).

Федор Малыхин завершил спортивную карьеру в 2023 году.