Убийство 38-летней женщины в иерусалимском районе Кирьят-Йовель

В квартире в иерусалимском районе Кирьят-Йовель обнаружено тело 38-летней женщины со следами насильственной смерти. В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщение об инциденте поступило в 12:49.

Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть жернщины. Сообщается, что на ее теле обнаружены проникающие ранения.

Полиция ведет расследование убийства.