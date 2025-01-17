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Израиль

Убийство 38-летней женщины в иерусалимском районе Кирьят-Йовель

Убийства
время публикации: 17 января 2025 г., 13:59 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 14:09
Убийство 38-летней женщины в иерусалимском районе Кирьят-Йовель
Пресс-служба МАДА

В квартире в иерусалимском районе Кирьят-Йовель обнаружено тело 38-летней женщины со следами насильственной смерти. В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщение об инциденте поступило в 12:49.

Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть жернщины. Сообщается, что на ее теле обнаружены проникающие ранения.

Полиция ведет расследование убийства.

Израиль
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