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Израиль

Ракета хуситов, не долетев до Израиля, упала в Саудовской Аравии

Хуситы
время публикации: 03 апреля 2025 г., 21:24 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 21:33
Ракета хуситов, не долетев до Израиля, упала в Саудовской Аравии
AP Photo/Vahid Salemi

СМИ, в том числе новостная служба 12-го телеканала, сообщили, что вечером 3 апреля террористическая организация "Ансар Аллах" предприняла очередную попытку ракетного обстрела Израиля.

Запущенная в сторону Израиля баллистическая ракета упала в Саудовской Аравии.

По сообщениям, поступающим из Эр-Рияда, неясно, была ли ракета перехвачена системами ПВО или к ее падению привела неисправность.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы. Обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 2 апреля, 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.

Израиль
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