ЦАХАЛ объявил о ликвидации одного из ключевых командиров "Хизбаллы"

ЦАХАЛ объявил о ликвидации в районе Аль-Базурия, недалеко от Тира, одного из ключевых командиров "Хизбаллы" Али Назии Абд Али.

Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркнула, что этот террорист активно действовал на юге Ливана, принимая участие в планировании и осуществлении террористических нападений.

Его ликвидация ослабляет силы "Хизбаллы" в этом районе.