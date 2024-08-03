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Израиль

ЦАХАЛ объявил о ликвидации одного из ключевых командиров "Хизбаллы"

время публикации: 03 августа 2024 г., 13:53 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 14:02
ЦАХАЛ объявил о ликвидации одного из ключевых командиров "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ объявил о ликвидации в районе Аль-Базурия, недалеко от Тира, одного из ключевых командиров "Хизбаллы" Али Назии Абд Али.

Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркнула, что этот террорист активно действовал на юге Ливана, принимая участие в планировании и осуществлении террористических нападений.

Его ликвидация ослабляет силы "Хизбаллы" в этом районе.

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