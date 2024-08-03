В машине, атакованной возле Туль-Карема, находился один из местных лидеров "Исламского джихада"
время публикации: 03 августа 2024 г., 12:10 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 12:15
Палестинские СМИ сообщили, что в результате удара, нанесенного по автомобилю в районе Туль-Карема, был убит Ахмад Аль-Сабаа, один из местных лидеров военного крыла "Исламского джихада".
Ранее радио ХАМАСа сообщило, что в той же машине погиб Хайтам Балиди, один из лидеров "Бригад Изаддина аль-Касама" в этом районе.
Согласно сообщению ЦАХАЛа, утром в субботу, 3 августа, был нанесен авиаудар по автомобилю с террористами в районе Туль-Карема.
Палестинские источники заявили, что убиты пятеро.
Судя по имеющимся данным, удар был нанесен по машине, которая ехала по дороге между деревнями Атиль и Зайта, к северу от Туль-Карема.