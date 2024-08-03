"Сделка или отставка!" – десятки протестующих собрались у домов Арье Дери и Йоава Галанта

В связи с отменой многотысячного митинга на Площади Похищенных в Тель-Авиве, связанной с напряженной ситуацией в сфере безопасности, Форум семей похищенных обратился к людям с призывом провести демонстрации возле дома министра обороны Йоава Галанта в поселке Амикам неподалеку от Хадеры и возле дома лидера партии ШАС Арье Дери в Иерусалиме.

Десятки демонстрантов, включая родственников заложников, собрались возле дома Арье Дери, они держат плакаты, напоминающие о 300 днях с момента захвата израильских граждан террористами ХАМАСа и призывают к немедленному заключению соглашения с терристами. "Дери – или сделка, или отставка!" – гласят слоганы на плакатах.

Форум семей похищенных представляет родственников заложников, которые поддерживают соглашение о прекращении огня в обмен на похищенных, эта организация еженедельно по субботам проводит акции на Площади Похищенных в Тель-Авиве.