Министр национальной безопасности Бен-Гвир прочитал молитву на Храмовой горе

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, лидер партии "Оцма Йехудит", в день поста Девятого ава поднялся на Храмовую гору в Старом городе Иерусалима.

В соцсетях распространено видео, на котором показано, как Бен-Гвир молится на Храмовой горе.

Итамар Бен-Гвир многократно заявлял о том, что "разрешает евреям молиться на Храмовой горе".

Как сообщает сайт "Аруц 7", вместе с Бен-Гвиром на гору поднялись десятки израильтян, которые также молились и танцевали.

В окружении Итамара Бен-Гвира заявили: "Речь идет о гигантском изменении ситуации на Храмовой горе. Таких изменений не было тысячи лет. Министр национальной безопасности проводит политику свободы вероисповедания для евреев всюду, и так будет и в будущем. Храмовая гора – это суверенная территория государства Израиль. Нет никакого закона, допускающего расистскую дискриминацию в отношении евреев на Храмовой горе или где бы то ни было в Израиле".

Ожидается, что 3 августа, в день поста 9 ава, тысячи израильтян поднимутся на Храмовую гору, как это происходит каждый год.