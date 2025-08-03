Баарав-Миара не примет участия в заседании правительства, где проголосуют за ее увольнение

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара не примет участия в заседании правительства, в ходе которого состоится голосование по вопросу об ее увольнении с должности.

Заседание правительства состоится 4 августа. По просьбе религиозных министров оно было перенесено на сутки, чтобы не проводить заседание кабинета в день поста 9 ава.

Ожидается, что правительство абсолютным большинством голосов примет решение об увольнении Гали Баарав-Миары. Однако это решение не будет иметь окончательной силы. Скорее всего будет подан иск в БАГАЦ с утверждением о том, что решение не соответствовало процедурным нормам.

Ранее заместитель главы Верховного суда Ноам Солберг порекомендовал правительству вернуть вопрос на рассмотрение комиссии по отбору высокопоставленных чиновников во главе с отставным председателем Верховного суда Ашером Грунисом. Министр юстиции Ярив Левин отклонил это предложение, так как, по его словам, ни один бывший министр юстиции или бывший юридический советник правительства, обязательно входящий в состав комиссии Груниса, не согласился поддержать предложение об увольнении Баарав-Миары. Отказ от возвращения дела на рассмотрение комиссии означает, что высок шанс на отмену БАГАЦем решения об увольнении юридического советника правительства.