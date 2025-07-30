Министр юстиции Левин ответил на предложение судьи Солберга по увольнению юрсоветника

Министр юстиции Ярив Левин направил в Высший суд справедливости (БАГАЦ) ответ на предложение заместителя главы Верховного суда Ноама Солберга по вопросу о процессе увольнения юридического советника правительства.

Напомним, что накануне судья Солберг порекомендовал правительству продолжить процесс увольнения юридического советника правительства в установленном порядке, то есть, через комиссию по отбору высокопоставленных чиновников. Правительство пыталось изменить этот процесс, создав министерскую комиссию во главе с министром диаспоры Амихаем Шикли. Эта комиссия приняла решение об увольнении Гали Баарав-Миары.

В ответном письме министр юстиции Ярив Левин и министр диаспоры Амихай Шикли пояснили, что не имели возможности действовать в рамках существующей процедуры. В соответствии с ней, в состав комиссии должен войти либо бывший министр юстиции, либо бывший юридический советник правительства. "Все бывшие министры юстиции и бывшие юридические советники правительства отказались участвовать в этой комиссии, поэтому не было возможности ее сформировать", – заявили Левин и Шикли.