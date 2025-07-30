x
30 июля 2025
|
последняя новость: 14:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 июля 2025
|
30 июля 2025
|
последняя новость: 14:08
30 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Министр юстиции Левин ответил на предложение судьи Солберга по увольнению юрсоветника

Верховный суд/БАГАЦ
Ярив Левин
Юрсоветник правительства
время публикации: 30 июля 2025 г., 13:22 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 13:33
Министр юстиции Левин ответил на предложение судьи Солбернга по увольнению юрсоветника
Chaim Goldberg/Flash90

Министр юстиции Ярив Левин направил в Высший суд справедливости (БАГАЦ) ответ на предложение заместителя главы Верховного суда Ноама Солберга по вопросу о процессе увольнения юридического советника правительства.

Напомним, что накануне судья Солберг порекомендовал правительству продолжить процесс увольнения юридического советника правительства в установленном порядке, то есть, через комиссию по отбору высокопоставленных чиновников. Правительство пыталось изменить этот процесс, создав министерскую комиссию во главе с министром диаспоры Амихаем Шикли. Эта комиссия приняла решение об увольнении Гали Баарав-Миары.

В ответном письме министр юстиции Ярив Левин и министр диаспоры Амихай Шикли пояснили, что не имели возможности действовать в рамках существующей процедуры. В соответствии с ней, в состав комиссии должен войти либо бывший министр юстиции, либо бывший юридический советник правительства. "Все бывшие министры юстиции и бывшие юридические советники правительства отказались участвовать в этой комиссии, поэтому не было возможности ее сформировать", – заявили Левин и Шикли.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 июля 2025

Министерская комиссия проголосовала за увольнение Баарав-Миары
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 июля 2025

Баарав-Миара просит заморозить процесс ее увольнения
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июля 2025

Второе слушание об увольнении юрсоветницы также пройдет без ее присутствия
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июля 2025

Юрсоветница правительства не явится на слушание перед увольнением: "Оно незаконно"