"Мама, я совершила аварию". Задержаны подозреваемые в обмане русскоязычных стариков

Полиция объявила о задержании в центре страны четырех подозреваемых в причастности к мошеннической схеме по обману русскоязычных пожилых людей и вымогательству у них денег.

Судя по сообщению полиции, задержанные подозреваются в обмане десятков стариков, не говорящих или плохо говорящих на иврите.

В ходе обысков в доме и автомобиле были найдены более полумиллиона шекелей наличными, а также оружие и боеприпасы (светошумовая граната и патроны к винтовке М16).

В сообщении полиции отмечается, что речь идет о подозреваемых в причастности к международной преступной мошеннической сети, действовавшей не только в Израиле, но и за рубежом.

В основном эта группа мошенников разыгрывала сценарии со звонками о ДТП (или ином происшествии) с участием кого-либо из близких потенциальных жертв, когда "для закрытия дела немедленно требуются деньги".