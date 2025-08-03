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Израиль

"Мама, я совершила аварию". Задержаны подозреваемые в обмане русскоязычных стариков

Мошенничество
Полиция
время публикации: 03 августа 2025 г., 12:55 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 13:10
"Мама, я совершила аварию". Задержаны подозреваемые в обмане русскоязычных стариков
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция объявила о задержании в центре страны четырех подозреваемых в причастности к мошеннической схеме по обману русскоязычных пожилых людей и вымогательству у них денег.

Судя по сообщению полиции, задержанные подозреваются в обмане десятков стариков, не говорящих или плохо говорящих на иврите.

В ходе обысков в доме и автомобиле были найдены более полумиллиона шекелей наличными, а также оружие и боеприпасы (светошумовая граната и патроны к винтовке М16).

В сообщении полиции отмечается, что речь идет о подозреваемых в причастности к международной преступной мошеннической сети, действовавшей не только в Израиле, но и за рубежом.

В основном эта группа мошенников разыгрывала сценарии со звонками о ДТП (или ином происшествии) с участием кого-либо из близких потенциальных жертв, когда "для закрытия дела немедленно требуются деньги".

Израиль
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