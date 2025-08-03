Обвинен житель Джальджулии, при обыске в доме которого в результате взрыва были ранены полицейские

Государственная прокуратура подала в Центральный окружной суд обвинительное заключение против 21-летнего Ашрафа Абу Кашка, жителя Джальджулии (восточнее Кфар-Сабы), при обыске в доме которого в результате взрыва были ранены полицейские.

Утром 18 июля в Джальджулии в полицейские проводили обыск. Для поиска взрывчатых веществ и наркотиков была задействована служебная собака, которая среагировала на содержимое одной из коробок, обмотанной изолентой. Абу Кашку был задан вопрос о том, что находится в коробке, он ответил "это детские фейерверки на Пурим". Когда полицейский начал отдирать изоленту, Абу Кашк отступил назад. Прогремел взрыв, в результате которого трое сотрудников полиции получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Позже эксперты установили, что в коробке вместе с фейерверками хранились три самодельных взрывных устройства, одно из которых сдетонировало в результате действий полицейского.

Ашраф Абу Кашк обвиняется в незаконном хранении оружия и нанесении тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах сотрудникам правоохранительных органов.