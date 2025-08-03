Врач-гериатр обвинен в непристойных действиях в отношении 90-летней пациентки

Государственная прокуратура подала в Иерусалимский окружной суд обвинительное заключение против Заудо Менгисту, жителя Иерусалима и врача-гериатра в доме престарелых, за совершение непристойных действий в отношении 90-летней пациентки, страдающей деменцией.

Согласно обвинительному заключению, около двух недель назад обвиняемый ворвался в палату пациентки, сорвал с нее нижнее белье, уложил ее на кровать и, держа ее ноги обеими руками, поднял их. Он снял брюки и обнажил половой член, приближаясь к ней, в то время как пациентка кричала и сопротивлялась.

Полиция 21 июля сообщала, что в доме престарелых для психически больных людей в Иерусалиме был задержан работник, который был застигнут другим сотрудником дома престарелых, когда стоял рядом с одной из пациенток со спущенными штанами. Услышав крик своего коллеги, этот работник натянул штаны и вышел из комнаты.

Подозреваемый, который, как отмечала полиция, является "очень пожилым человеком", был арестован и доставлен в участок для допроса. Позже подозреваемый предстал перед судом, который продлил срок содержания его под стражей.