Две девочки упали с большой высоты в Ришон ле-Ционе, врачи борются за их жизнь
время публикации: 03 августа 2025 г., 19:36 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 19:49
Две девочки-подростка упали с большой высоты неподалеку от улицы А-Кармель в Ришон ле-Ционе. По сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", девочка в возрасте 14 лет находится в критическом состоянии, ее пытаются реанимировать.
12-летняя девочка находится в тяжелом состоянии, она введена в медикаментозный сон и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Обе пострадавшие с множественными травмами эвакуированы в больницу "Шамир – Асаф а-Рофэ".
Полиция расследует обстоятельства инцидента. По предварительным данным, девочки упали с крыши заброшенного здания винодельни. По предположению полиции, инцидент не рассматривается как уголовное преступление.
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