Две девочки упали с большой высоты в Ришон ле-Ционе, врачи борются за их жизнь

Две девочки-подростка упали с большой высоты неподалеку от улицы А-Кармель в Ришон ле-Ционе. По сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", девочка в возрасте 14 лет находится в критическом состоянии, ее пытаются реанимировать.

12-летняя девочка находится в тяжелом состоянии, она введена в медикаментозный сон и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Обе пострадавшие с множественными травмами эвакуированы в больницу "Шамир – Асаф а-Рофэ".

Полиция расследует обстоятельства инцидента. По предварительным данным, девочки упали с крыши заброшенного здания винодельни. По предположению полиции, инцидент не рассматривается как уголовное преступление.