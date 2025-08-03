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Израиль

Юрсоветница Кнессета не рекомендует увольнять Эдельштейна: БАГАЦ отменит закон о призыве

Кнессет
время публикации: 03 августа 2025 г., 19:21 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 19:26
Юрсоветница Кнессета не рекомендует увольнять Эдельштейна: БАГАЦ отменит закон о призыве
Oren Ben Hakoon/Flash90

Юридическая советница Кнессета Сагит Афиг представила депутатам свое профессиональное заключение по вопросу увольнения депутата Юлия Эдельштейна с поста главы парламентской комиссии по иностранным делам и обороне и назначения вместо него депутата Боаза Бисмута.

В своем профессиональном заключении она подчеркивает, что смена председателя комиссии может привести к тому, что БАГАЦ отменит закон о призыве – если этот закон все же будет принят, – из-за ущерба принципу разделения власти и нарушений в ходе законодательного процесса.

Сагит Афиг подчеркивает, что смена председателя комиссии "в сроки, когда это нужно правительству", нарушает корректный ход законодательного процесса. Ожидается, что в понедельник, 4 августа, комиссия Кнессета должна порекомендовать депутата Боаза Бисмута на пост председателя комиссии по иностранным делам и обороне, тем самым отстранив с этого поста Эдельштейна.

Израиль
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