x
18 октября 2024
|
последняя новость: 12:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 октября 2024
|
18 октября 2024
|
последняя новость: 12:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Мужчина упал с крыши дома в Бат-Яме, он в тяжелом состоянии

время публикации: 18 октября 2024 г., 12:04 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 12:13
Мужчина упал с крыши дома в Бат-Яме, он в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о несчастном случае в Бат-Яме: мужчина упал с крыши дома на улице Дойч, примерно с восьмиметровой высоты.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему неотложную помощь, зафиксировали его и отправили в больницу "Ихилов".

У пострадавшего, мужчины в возрасте около 30 лет, травмы головы и конечностей, он в тяжелом состоянии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 октября 2024

Женщина разбилась насмерть, упав с высоты в районе кибуца Ягур
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 октября 2024

В Бней-Браке во время строительства сукки был тяжело травмирован мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 октября 2024

В Петах-Тикве мужчина упал с крыши во время сирены
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 октября 2024

Рабочий упал с высоты на заводе в промзоне Ашдода, он в тяжелом состоянии