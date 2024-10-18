Мужчина упал с крыши дома в Бат-Яме, он в тяжелом состоянии
время публикации: 18 октября 2024 г., 12:04 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 12:13
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о несчастном случае в Бат-Яме: мужчина упал с крыши дома на улице Дойч, примерно с восьмиметровой высоты.
Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему неотложную помощь, зафиксировали его и отправили в больницу "Ихилов".
У пострадавшего, мужчины в возрасте около 30 лет, травмы головы и конечностей, он в тяжелом состоянии.
Ссылки по теме