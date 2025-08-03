В больнице констатировали смерть одной из упавших с крыши в Ришон ле-Ционе девочек

Из медицинского центра "Шамир Асаф а-Рофэ" сообщают, что одна из двух девочек-подростков, упавших с большой высоты в Ришон ле-Ционе, поступила в больницу без признаков жизни. Врачам ничего не оставалось, кроме как констатировать ее смерть.

Врачи борются за жизнь второй пострадавшей, поступившей в больницу с множественными крайне тяжелыми травмами. Напомним, девочки упали с крыши винодельни с высоты около пяти метров. Полиция не подозревает криминальной подоплеки инцидента.

В полиции также опубликовали опровержение курсирующих в социальных сетях слухов о том, что девочки якобы спрыгнули с крыши, убегая от преследовавших их полицейских. "Это грубая ложь и введение общественности в заблуждение", - сказано в официальном сообщении полиции.

В полиции подчеркивают, что в момент инцидента поблизости не было ни полицейских, ни патрульных автомобилей. Представители полиции сообщают также, что две недели назад на том же самом месте уже происходил "инцидент", и тогда сотрудникам полиции удалось в ходе успешных переговоров спустить двоих людей с крыши. Их возраст в сообщении не указан.