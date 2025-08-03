Аргентинца из Холона обвиняют в масштабном мошенничестве

Государственная прокуратура подала в мировой суд в Тель-Авиве обвинительное заключение по делу о крупномасштабном мошенничестве на сумму в сотни тысяч шекелей.

Согласно обвинительному заключению, 33-летний Ицхак Гилель Гавра, гражданин Аргентины, проживающий в Холоне, разработал "уникальную, изощренную и масштабную схему мошенничества". В результате его действий в течение примерно полугода пострадали около 20 человек. В общей сложности он похитил со счетов и жертв на более чем 700 тысяч шекелей и примерно 25 тысяч долларов, а также приобретал товары и услуги.

Следствием было установлено, что Ицхак Гилель Гавра приобрел мобильные устройства, многочисленные SIM-карты, компьютеры и другое оборудование; свои действия он совершал, используя взломанные базы данных, содержащие персональные данные людей, включая данные банковских счетов и кредитных карт, адреса электронной почты и другие личные данные. В большинстве случаев обвиняемый завладевал телефонными номерами потерпевших, перенося их на другие устройства, находящиеся в его распоряжении. После этого он выдавал себя за потерпевших в банках и кредитных компаниях, звонил от их имени и совершал банковские переводы с их банковских счетов, а также транзакции по их кредитным картам для различных целей. Среди прочего, обвиняемый приобретал электротовары, одежду, авиабилеты за границу, проживание в отелях в Израиле и за рубежом и многое другое.

В ходе обыска в квартире подсудимого была изъята база данных, небольшая часть которой относится к потерпевшим, а другая (большая часть) содержит информацию о лицах, являющихся потенциальными жертвами, которым он мог бы причинить вред, если бы не был арестован. Кроме того, были изъяты несколько мобильных телефонов и SIM-карт.