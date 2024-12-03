Опубликовано имя офицера полиции, подозреваемого во взяточничестве
время публикации: 03 декабря 2024 г., 14:25 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 14:25
3 декабря была разрешена к публикации информация о том что глава центрального отдела полиции округа Самарии и Иудеи полковник Авишай Муалем подозревается в даче взятки выскопоставленному должностному лицу.
Муалем был задержан накануне вместе с майором полиции того же округа. Майор был освобожден после допроса, а срок содержания Муалема под стражей продлен до 5 декабря.
Подробности этого дела запрещены к публикации. Расследование продолжается.