Опубликовано имя офицера полиции, подозреваемого во взяточничестве

3 декабря была разрешена к публикации информация о том что глава центрального отдела полиции округа Самарии и Иудеи полковник Авишай Муалем подозревается в даче взятки выскопоставленному должностному лицу.

Муалем был задержан накануне вместе с майором полиции того же округа. Майор был освобожден после допроса, а срок содержания Муалема под стражей продлен до 5 декабря.

Подробности этого дела запрещены к публикации. Расследование продолжается.