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Израиль

Опубликовано имя офицера полиции, подозреваемого во взяточничестве

Полиция
Иудея и Самария
Расследование
время публикации: 03 декабря 2024 г., 14:25 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 14:25
Опубликовано имя офицера полиции, подозреваемого во взяточничестве
Пресс-служба полиции Израиля

3 декабря была разрешена к публикации информация о том что глава центрального отдела полиции округа Самарии и Иудеи полковник Авишай Муалем подозревается в даче взятки выскопоставленному должностному лицу.

Муалем был задержан накануне вместе с майором полиции того же округа. Майор был освобожден после допроса, а срок содержания Муалема под стражей продлен до 5 декабря.

Подробности этого дела запрещены к публикации. Расследование продолжается.

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