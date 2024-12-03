Кнессет рассмотрит предложение по увольнению Гали Баарав-Миары

Кнессет рассмотрит на пленарном заседании предложение по отстранению от должности юридического советника правительства.

Заседание состоится по инициативе группы депутатов от коалиции Авихая Буарона ("Ликуд"), Охада Таля ("Ционут Датит"), Лимор Сон-Армелех ("Оцма Иегудит") и Ицхака Пиндруса ("Яадут а-Тора").

Депутаты мотивируют свое предложение "постоянным и сущностными разногласиями, которые не позволяют нормально выстраивать отношения между правительством и юридическим советником".

От имени правительства выступать будет министр юстиции Ярив Левин.

Это обсуждение не имеет практического значения, так как решение об увольнении юридического советника может принять только специальная комиссия во главе с отставным судьей Верховного суда Ашером Грунисом.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир накануне потребовал созыва этой комиссии в связи с решением Гали Баарав-Миары разрешить начало расследования в отношении главы службы охраны тюрем (ШАБАС) и двух офицеров округа Иудеи и Самарии в полиции.